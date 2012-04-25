За екологічні проекти учнів області обдарували комп’ютерною технікою

Вінницький обласний конкурс з моніторингу стану довкілля серед студентів та учнів проводився протягом березня-квітня 2012 року Вінницьким національним технічним університетом спільно з Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища та управлінням освіти і науки облдержадміністрації.



Серед основних завдань конкурсу – формування творчого покоління молодих науковців та практиків природоохоронної діяльності; стимулювання пошукової та дослідницької роботи учнівської та студентської молоді; підвищення інформаційної та екологічної культури суспільства. Участь у конкурсі взяли студенти та учні навчальних закладів області, які представили 18 робіт у трьох номінаціях: найкраще інформаційне наповнення; найбільш комплексне дослідження, найкраща комп’ютерна реалізація. Наймолодшому конкурсанту 14 років, найстаршому – 23.

Як повідомляє прес-служба Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області, до участі в Конкурсі приймались оригінальні аналітичні дослідження, програмні продукти, колекції фото- та відеоматеріалів із прив’язкою до карти Вінницької області, які присвячені актуальним екологічним проблемам Вінниччини. Перевага надавалась роботам, що містять конкретні пропозиції щодо покращення стану довкілля з прикладами того, як це вже зроблено у Вінницькій області та за її межами, в першу чергу, самими авторами робіт.

Найбільше зацікавлення членів журі викликали роботи, присвячені створенню комплексу тематичних карт екологічного стану Вінницької області; розробці геоінформаційної системи екологічного паспорту Вінницького району; інтернет-ресурсу з даними МіськСЕС про колодязі м. Вінниці; учнівському проекту використання сонячної енергії; дослідженню фітовітальності деревних рослин в межах міста Вінниці шляхом визначення стану довкілля по листю і хвої дерев; автоматизації моделювання поширення забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел найбільших ТЕС України з виведенням карти забруднення просто в Інтернет у Google Maps; аналізу екологічного стану Гніванських озер під впливом техногенного забруднення. 24 квітня у конференц-залі ВНТУ відбулось підведення підсумків та урочисте вручення грамот та призів учасникам та переможцям Конкурсу.

Через велику кількість робіт, поданих на номінацію "Найбільш комплексне дослідження", призові місця присуджувались окремо серед учнів та окремо серед студентів.

Цікаво, що серед перших місць наймолодший учасник конкурсу Роїк Б. (Крижопільська СЗШ № 1, 8 клас) та студент 4-го курсу ВНТУ Києнко-Романюк Є, який у 2008 році, ще будучи учнем, на цьому ж конкурсі, але з іншою роботою, посів 3 місце. Учасники, які посіли перші місця, отримали кольорові принтери із вбудованим у них сканером і ксероксом, інші місця – цифрові фотоапарати, веб-камеру, флешки на 8 Гб, мишку, зарядні пристрої на сонячних батареях.