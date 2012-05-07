Голландцям покажуть, звідки беруться екологічно чисті яйця

17 травня ТОВ «Птахофабрика «Поділля» (с. Степанівка Вінницького район) проведе міжнародний практикум на тему «Сучасні технології птахівництва у виробництві екологічно чистого яйця на ТОВ «ПФ «Поділля».

Захід проводиться в рамках навчальної програми для студентів Університету Вагенінген (Нідерланди) з метою отримання практичних знань в галузі птахівництва - вивчення технології виробництва якісних курячих яєць на сучасній птахофабриці.

В якості зразка ефективного виробництва екологічно чистого яйця, яке відповідає всім європейським стандартам, серед великої кількості птахофабрик на території України, було обрано підприємство ТОВ «Птахофабрика «Поділля».

Програма практикуму передбачає відвідування майданчиків з вирощування молодняку, ознайомлення з технологіями утримання курей-несучок і отримання товарного яйця. Також буде проведений круглий стіл, присвячений темі практикуму, на якому студенти зможуть задати всі питання, що цікавлять їх провідним фахівцям птахофабрики.

Партнером в даному заході виступає відома міжнародна компанія «AllTech» - компанія, що спеціалізується на здоровому харчуванні для тварин.