Вінничани замість платити за компослуги заощаджують на відпустку

Вінничани розрахувалися у квітні за утримання будинків та прибудинкових територій на 93,6 відсотки.

Про це повідомила радіокомпанія „Місто над Бугом” з посиланням на директора Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергія Кушніра.

Рівень розрахунків за холодне водопостачання та вивезення сміття становить 92,4 відсотки.

Порівняно з підсумками перших трьох місяців року, рівень оплати згаданих послуг зменшився. Адже за січень-березень за утримання будинків мешканці Вінниці розрахувалися на 99,7 відсотка, холодне водопостачання та вивезення сміття – відповідно 99,9 та 96 з половиною відсотків.