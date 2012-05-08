Обласний центр зайнятості купував генератори „у своїх” за дорого

Завдяки прокуратурі м. Вінниці виявлено факт придбання бензинових генераторів за завищеною вартістю.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою м. Вінниці виявлено зловживання службовими особами Вінницького обласного центру зайнятості, які під час придбаняі базовими центрами зайнятості в області бензинових генераторів, зобов’язували керівників центрів їх придбати у визначеного постачальника за завищеними цінами, що спричинило збитки державі на суму 162,4 тис. грн.

За вказаним фактом прокуратурою міста порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України.

