Полетіти чартером з Вінниці до Чорногорії можна буде вже в червні

Чартерні рейси на Чорногорію відправлятимуть з Вінницького аеропорту з червня поточного року.

Про це повідомила радіокомпанія „Місто над Бугом” з посиланням на директора комунального підприємства «Аеропорт «Вінниця» Ярослава Мазурця.

За словами посадовця, Вартість першого авіатуру Вінниця-Чорногорія становитиме 333 євро. Сюди входить переліт, проживання та трансферт. Ярослав Мазурець каже, що така ціна – одна з найкращих в Україні.