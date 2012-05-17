Полетіти чартером з Вінниці до Чорногорії можна буде вже в червні
10:56, 17 травня 2012Вінниця
3 0
Авіатур обійдеться в 333 євро
Чартерні рейси на Чорногорію відправлятимуть з Вінницького аеропорту з червня поточного року.
Про це повідомила радіокомпанія „Місто над Бугом” з посиланням на директора комунального підприємства «Аеропорт «Вінниця» Ярослава Мазурця.
За словами посадовця, Вартість першого авіатуру Вінниця-Чорногорія становитиме 333 євро. Сюди входить переліт, проживання та трансферт. Ярослав Мазурець каже, що така ціна – одна з найкращих в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter