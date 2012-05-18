Ювілейний фестиваль «Повір у себе» розкрив таланти 135-ти учасників

У Вінницькому обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. М. Садовського 17 травня відбулось урочисте нагородження учасників ХХ обласного фестивалю творчості і талантів дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе». Цей фестиваль вже двадцять років поспіль традиційно проводиться обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за підтримки обласної державної адміністрації та обласної Ради.

Про це повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Привітати учасників фестивалю завітали голова обласної державної адміністрації Микола Джига та перший заступник голови обласної Ради Ігор Кревський.

У ХХ ювілейному обласному фестивалі взяли участь 135 дітей та молоді з функціональними обмеженнями, які є переможцями районних та міських відбірних конкурсів талантів, а також клієнти центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

Вітаючи усіх учасників фестивалю Микола Джига зазначив що дуже важливо, аби девіз фестивалю «Повір у себе, і в тебе повірять інші» став девізом кожного, і тільки тоді можна багато досягти в житті. В свою чергу Ігор Кревський поздоровив всіх присутніх з ХХ річницею фестивалю та побажав нових творчих здобутків в їх нелегкій праці.

Керівники області вручили дипломи та подарунки десятьом переможцям голосування глядачів виставки робіт учасників фестивалю, яка проходила з 4 по 17 травня у виставковому залі Вінницького обласного краєзнавчого музею.

Дипломи та пам’ятні відзнаки фестивалю отримали діти та молоді люди на візках.

Цьогорічний фестиваль – ювілейний, тому усі учасники з нагоди отримали дипломи та пам’ятні відзнаки.

Після урочистого нагородження усі присутні заходу переглянули святкову виставу, яку підготували актори Вінницького обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. М. Садовського.