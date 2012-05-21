П'ятикласниця Яна Чубатюк отримала відзнаку мера „За честь і мужність”

У Вінниці – нова маленька героїня: п'ятикласниця ЗОШ №13 Яна Чубатюк, котра врятувала життя своїй восьмирічній подружці, стала лауреатом почесної відзнаки міського голови „За честь і мужність”, запровадженої минулого року.

Саме цій сміливій і небайдужій дівчинці аплодували депутати міської ради, коли Володимир Гройсман вручав їй відзнаку під №1. Також дівчинку преміювали за гідний вчинок – вручили 5 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, Яна врятувала свою подружку, котру засипало піском під час обвалу грунту. Не розгубившись, дівчинка розгорнула пісок над головою подружки, аби вона почала дихати, а тоді звільнивши її тіло, витягла з кар'єру, майже кілометр тягла полем. Привівши її до тями, побігла кликати на допомогу дорослих.

В сюжеті ТСН, який продемонстрували депутатам перед нагородженням, дівчинка безпосередньо і щиро зізналася, що і не сподівалась, що хтось дізнається про її вчинок і що „мене будуть показувати по телеку”.

Добрі слова на свою адресу почули від мера і батьки Яни, - Ольга та Сергій Чуба тюки, котрим Володимир Гройсман вручив грамоту „за належне виховання доньки – гідної громадянки держави”.