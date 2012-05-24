Мешканець Вапнярки помер в реанімації, не попрощавшись з родиною

10:16, 24 травня 2012
Вінниця
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Отруївся сурогатом

23 травня о 16:00 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини  №28 з приймального відділення  Томашпільської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що о 13:35 каретою швидкої допомоги був доставлений чоловік 1968 року народження.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За попередніми даними, непрацюючий житель смт Вапнярка отруївся сурогатом алкоголю. Так і не повернувшись  до свідомості, він помер в реанімаційному відділені.

 

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