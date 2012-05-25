Микола Джига „накрутив хвоста” силовикам за пресування бізнесу

Парламентські вибори – ефективний будильник для влади: вчора на Раді регіонів Президент вибухнув праведним гнівом, - мовляв, провокація і злочин пресувати бізнес! А досі не чули нічого і не бачили?

Сьогодні ж на терміновій нараді ретранслятором меседжів Януковича довелося бути голові Вінницької ОДА Миколі Джизі.

Відверто кажучи, в його інтерпретації сказане на засідання Ради регіонів, як на автора, звучало більш переконливо. Бо спроби очільника області, вдалі чи не дуже, послабити тиск на підприємців Вінниччини з боку податківців та інших силових структур тривалі і системні. Тому й на засіданні, як сказав голова ОДА, Вінниччину не критикували.

Отже, на терміновій нараді в губернатора були керівники всіх силових відомств та облуправлінь.

- На підприємствах, куди заходять бюджетні кошті, не припиняються перевірки, - тільки йдуть одні, з'являються інші структури. Порошенко на Раді регіонів сказав, що тиск податківців на бізнес зріс на 6%. Всі товчуться на одній площадці, пускають підприємство по колу. А схема одна – як зняти гроші... Вилучають комп'ютери, документи... Приходить якийсь лейтенант-перевіряльник і паралізує роботу підприємства. цілого трудового колективу, - каже Микола Джига. – Цей тиск треба припинити, а комерційні структури, які з державними грошима справи не мають, взагалі має перевіряти тільки податкова.

Глава держави дав доручення Генпрокуратурі розібратися з перевірками, переглянути відомчі інструкції силовиків. Губернатор зажадав, аби й на рівні області „проревізували” всі відповідні розпорядження.

- Ми в цілому повинні покращити роботу з громадянами, на цьому наголосив Президент. Ми в цьому напрямку робимо певні кроки, намагаємось у дозвільній системі скрізь запровадити систему єдиного вікна, щоб люди не ходили по колу, не витрачали час в чергах за отриманням якоїсь довідки, - сказав Джига.