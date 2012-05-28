Пожежній чиновник брав хабарі хіба що не хортенятами

Співробітники Управління Служби безпеки у Вінницькій області 18 травня затримали начальника служби наглядово-профілактичного обслуговування Козятинського районного управління Державної техногенної безпеки у Вінницькій області за підозрою у хабарництві.

Про це повідомив сайт Вінниця. Інфо з посиланням прес-групу УСБУ у Вінницькій області.

Посадовець систематично вимагав хабарі від козятинських підприємців за невжиття заходів реагування за порушення норм пожежної безпеки. А для конспірації щоразу урізноманітнював форми отримання грошових винагород.

Зокрема, він вимагав оплачувати особисті рахунки на придбання оргтехніки, сплачувати кредити за власне авто, перераховувати кошти на придбання пального тощо.

Останнього разу він вимагав хабар від директора місцевого транспортного підприємства, яке займалось пасажирськими перевезеннями. Отримавши матеріальні цінності в еквіваленті 4 тисяч гривень, хабарник на великій швидкості намагався утекти з місця події.

Щоб затримати його правоохоронцям довелось блокувати шлях за всіма канонами оперативного затримання.

Органами прокуратури стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання й отримання хабара посадовою особою) Кримінального кодексу.