Податківці знайшли 5 тис. га землі, з якої не платились податки

Аби віднайти додаткові резерви для наповнення місцевих бюджетів, податківці в рамках операції „Земля” вишукують земельні ділянки, які сільськогосподарськими товаровиробниками використовуються, але податки за не сплачуються.

Про це повідомило управління оподаткування юридичних осіб ДПС у Вінницькій області.

За результатами проведеної роботи залучено до оподаткування 58 юридичних осіб, які використовували земельні ділянки сільськогосподарського призначення (ріллі) загальною площею 4,8 тис га. Додаткові надходження до місцевих бюджетів становлять 656,7 тис. гривень.

Для забезпечення повноти надходжень до бюджету плати за землю з юридичних осіб та залучення до оподаткування цією платою всіх власників землі та землекористувачів, організовано роботу щодо проведення щоквартальних звірок з органами земельних ресурсів, а також з органами місцевого самоврядування.

За результатами проведених заходів в І кварталі поточного року залучено до оподаткування 20 землекористувачів, додаткові річні надходження по яких складають 402,0 тис. гривень.