Магазину на перехресті 30-річчя Перемоги і Л. Чайкіної таки не буде

Задоволено апеляційну скаргу прокуратури Вінницької області, якою припинено будівництво магазину у м. Вінниці.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Вінницьким апеляційним адміністративним судом задоволено апеляційну скаргу прокуратури Вінницької області та скасовано постанову Вінницького окружного адміністративного суду у справі за позовом одного із ФОП до обласної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про скасування припису щодо припинення будівництва магазину на розі вулиць 30-річчя Перемоги та Лізи Чайкіної (м. Вінниця) .

Винесено нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог підприємцю відмовлено.