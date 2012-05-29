Магазину на перехресті 30-річчя Перемоги і Л. Чайкіної таки не буде
11:46, 29 травня 2012Вінниця
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Задоволено апеляційну скаргу прокуратури Вінницької області, якою припинено будівництво магазину у м. Вінниці.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Вінницьким апеляційним адміністративним судом задоволено апеляційну скаргу прокуратури Вінницької області та скасовано постанову Вінницького окружного адміністративного суду у справі за позовом одного із ФОП до обласної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про скасування припису щодо припинення будівництва магазину на розі вулиць 30-річчя Перемоги та Лізи Чайкіної (м. Вінниця) .
Винесено нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог підприємцю відмовлено.
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