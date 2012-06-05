«Вацак» програв податківцям суд на 5,4 мільйона гривень

П’ять томів справи та понад 5 мільйонів гривень податкового боргу – такий «багаж» приніс приватний підприємець Геннадій Вацак до адміністративного окружного суду Вінницької області. Із нарахуваннями та штрафними санкціями податківців він не згодний. Доводить, що бухгалтерський облік вівся згідно з чинним законодавством. Відтак, відстоював свої права у суді. І програв.

Як розповів заступник начальника управління правової роботи ДПС у Вінницькій області Павло Роздобудько, претензії податкової полягали у тому, що під час перевірки діяльності підприємця у квітні 2010 грудні 2011 році, їм не було надано документи, які стосуються калькуляції виготовлення продукції, складського обліку. Хоча обов’язковість цих документів чітко вбачається згідно з чинним законодавством. Тобто, з’ясувати скільки коштує, наприклад, один торт від «Вацак», податківці так і не змогли.

«Відповідно до декрету Кабміну та Податкового Кодексу чітко вказано, що валові витрати можуть формуватись лише на підставі первинних документів і виключно в результаті понесених витрат і здійснення господарської діяльності. Тобто йде причинно-наслідковий зв’язок із понесенням витрат, отриманням доходу і здійсненням підприємницької діяльності. До прямих матеріальних витрат у цьому випадку відноситься вартість сировини та основних матеріалів, що використовувались при виготовленні продукції.

Окрім того, на кількість браку на виробництві повинно бути зменшення валових витрат. Даних документів надано не було. Ревізор отримав видаткові накладні на придбану сировину, але стала необхідність конкретизувати скільки фактично було понесено витрат на той обсяг виготовленої продукції, яку в подальшому було реалізовано. Тобто чітко прив’язати понесені витрати із отриманням доходу. Але бухгалтер фактично брала всі накладні на придбання сировини і ставила їх у валові витрати. Це неправильно. Адже потрібно ставити у валові витрати лише ту кількість сировини, яка була використана у певному періоді. Адже як я можу ставити у валові витрати ту, наприклад, придбану муку, кількість якої у вказаний період я фактично не використав? Відтак, реальну собівартість товару визначити було не можливо», - підсумував Павло Роздобудько.

Крім того, підприємець до валових витрат вніс придбання об’єктів нерухомості. У підсумку – отримав 1,8 мільйонів гривень нарахувань на несплачені податки та значні штрафні санкції.

Загальна сума претензій податкової – понад 5,4 мільйони гривень.

Геннадій Вацак вважає, що претензії фіскального органі необґрунтовані. У суді він доводив, що є сумлінним та найбільшим платником податків у Могилів-Подільському.

«Протягом останнього року ми сплатили біля 260-280 тисяч гривень податків, точніше відповість бухгалтер… В останньому місяці – 35 тисяч сплатили», - стверджує він.

А ціна кондитерських виробів, мовляв, залежить від кон’юнктури ринку – інколи, щоб втримати виробництво, навіть доводиться йти на «демпінг», працюючи «в мінус»:«Як визначається вартість тортів?.. Ми вивчаємо ринок. На сьогодні на Вінниччині реалізують свою продукцію біля 15 потужних виробників. Окрім них – біля 35 цехів, які випікають торти. І відтак, перед тим, як встановити ціни, ми маємо вивчити пропозиції інших виробників. Буває так, що і в «мінус» йдемо. Ціну формуємо так, щоб вона була доступна… У мене дружина технолог, вона вираховує калькуляцію рецептури і веде розрахунок на місяць, скільки використано електроенергії, водних ресурсів і вираховуємо так, щоб покупець міг зайти у магазин і придбати щось».

Представник позивача, Леонід Марцинковський заявив, що попереду - апеляційна інстанція.

«Не коментуватиму рішення суду, оскільки суддею була проголошена тільки вступна та резулятивна його частина. З яких підстав виходив суд, відмовляючи в наших позовних вимоахг, буде видно, як побачимо рішення в повному обсязі. З огляду на якість складання акту перевірки та документів, які в ньому зазначені, та ту відсутність доказів з боку податкової, яка ніяким чином не обгрунтувала під час судового розгляду правомірність донарахувань, я більш ніж упевнений, що апеляцію ми все ж таки подавати будемо», - запевняє адвокат Геннадія Вацака.

ДОВІДКА. Кондитерський Дім Вацак – один із найбільших виробників кондитерських виробів на Вінниччині. Асортимент солодкої продукції нараховує більше 50 видів тортів, тістечок, кексів, рулетів. Мережа роздрібної торгівлі продукції кондитерського дому «Вацак» є у Вінниці, Бару, Жмеринці, Хмельницькому, Житомирі, Одесі, Умані, Чернівцях, Кам'янці-Подільському.