Фонд Продивуса влаштував маленьким вінничанам мистецьке дозвілля

Близько ста маленьких і дорослих вінничан у суботу, 2 червня, повеселилися разом.

За підтримки Фонду Володимира Продивуса мешканці мікрорайону, прилеглого до Центральної міської бібліотеки ім. І. Бевза, отримали нагоду для чудового родинного дозвілля, - взяли участь у конкурсі малюнку з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей.

І якщо бабусі тільки вболівали за онуків, то батьки самі згадали дитинство і з ентузіазмом допомагали малечі і порадами, і беручи до рук крейду.

А малята відверто веселилися. Що вже не було меж дитячим фантазіям і пустощам, - варто лише на малюнки подивитись! В маленьких дитячих серцях вистачало місця і на те, щоб за членів сім’ї навіть жираф у конкурсних роботах намалювати.

Небо-зелене, річка – помаранчева, у тат – рожеве волосся, а сестричок і братиків собі по п’ять-десять домальовували!

Дитячу увагу важко довго втримувати. Тож аби малюки не нудьгували бібліотекарі – співорганізатори свята і загадки загадували, і хороводи з дітками та казковими людьми - ляльками водили, і в ігри рухливі грали.

А дітлахів захопив дух змагання, - чекали, кого ж журі визнає переможцем. Та переможених не було: всі дітки отримали солодкі призи, а хто найкраще постарався – набори для творчості.

А головне – вони мали чудову нагоду побути із вічно заклопотаними татами і мамами, разом безтурботно розважаючись.

«Якщо чесно, я не чекала, що з мого звернення на офіційний сайт Володимира Степановича щось вийде, - каже провідний бібліотекар Вінницької Центральної міської бібліотеки ім. І.Бевза Тетяна Верещак. – Бо вже зверталася в інші благодійні фонди, писала депутатам обласної ради. Не чекала, що так швидко надійде відповідь.

Але приїхали представники Фонду, поцікавились, яка тема нашого конкурсу і що нам потрібно для його проведення. Вони нам охоче допомогли і в організації свята,і в придбанні подарунків для діток.

Як бачите, діти дуже задоволені, батьки теж. Територію перед нашою бібліотекою нам вдалося перетворити на справжній арт-майданчик. І діти з усього мікрорайону отримали свою «порцію» мистецьких вихідних. Нам вдалося поєднати родинне дозвілля і зробити ще один крок для естетичного виховання наших діток. І це завдяки Фонду Володимира Продивуса».