На залізничній колії у Вінниці знайшли мертвого чоловіка

У Вінниці на залізничному переїзді, що перетинає провулок Карла Маркса, товарний поїзд збив на смерть чоловіка, повідомляє газета "Місто".

- Випадок травмування на цій ділянці зафіксований. - каже начальник лінійного відділу міліції на станції Вінниця Юрій Шевчук. - Іншу інформацію поки не розголошуємо.

Ймовірний варіант розвитку подій - чоловіка о четвертій ранку збив товарний поїзд. Ще одна версія - чоловік повертався додому, у темряві підковзнувся на рельсах, впав і помер внаслідок смертельного забою голови.

За словами свідка, огляд тіла показав, що принаймні колотих, різаних, або вогнепальних поранень у чоловіка не було.

- Я побачив його з балкону свого будинку. - розказав вінничанин Дмитро. - Там недалеко, десь метрів із п'ятдесят. Пішов вигуляти собаку, підійшли ближче, а він ознак життя не подає.

Дмитро сповістив сусідів і викликав правоохоронців, потім ще й показання давав з приводу страшної знахідки.

- Видовище, звичайно, жахливе. - каже Дмитро. - Я розказав, як знайшов його. Спочатку міліції, а потім рідним. На упізнання прийшли батько та мати.

Подробиці трагедії з'ясовуються.