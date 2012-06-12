Один з подарованих Львову трамваїв поїхав на нове місце роботи

11 червня, до Львова відправили один із двох трамваїв, подарованих вінницькою владою столиці Галичини, - повідомляє «Вінницький трамвай».



Вагони безоплатно передаються місту Лева для подальшої експлуатації. Відповідне рішення про було ухвалене депутатами на останній сесії міської ради.

У КП «Вінницьке ТТУ» перед відправкою до Львова вагони зазнали капітального ремонту.

Протягом учорашнього дня трамвай №209 був завантажений на автоплатформу і близько восьмої годин вечора виїхав в напрямку Львова.

Відвантаження другого вагона (№213) планується 13 червня.

Фото – з сайту «Вінницький трамвай».

