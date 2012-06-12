Один з подарованих Львову трамваїв поїхав на нове місце роботи
15:49, 12 червня 2012Вінниця
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Повезли на автоплатформі
11 червня, до Львова відправили один із двох трамваїв, подарованих вінницькою владою столиці Галичини, - повідомляє «Вінницький трамвай».
Вагони безоплатно передаються місту Лева для подальшої експлуатації. Відповідне рішення про було ухвалене депутатами на останній сесії міської ради.
У КП «Вінницьке ТТУ» перед відправкою до Львова вагони зазнали капітального ремонту.
Протягом учорашнього дня трамвай №209 був завантажений на автоплатформу і близько восьмої годин вечора виїхав в напрямку Львова.
Відвантаження другого вагона (№213) планується 13 червня.
Фото – з сайту «Вінницький трамвай».
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