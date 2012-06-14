Щербаківська зі Шкілем розкажуть, що зроблять з владою і Україною

Завтра у Вінниці Об’єднана опозиція в рамках засідання «круглого столу» «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя» розповість вінничанам, що зробить з нинішньою владою і з Україною в разі перемоги на парламентських виборах.

Власне, йдеться про презентацію Програми Об’єднаної опозиції «За Батьківщину», яка була підтримана і затверджена у Києві 12 травня 2012 року, та є фактично «проектом дій спрямованих на рішучий наступ проти нинішньої влади та розбудову України», - повідомляє прес-служба об’єднаних опозиціонерів.

Модератором засідання буде керівник Вінницького регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «За Батьківщину» Людмила Щербаківська.

Обіцяють, що на «круглий стіл» приїде народний депутат України Андрій Шкіль (фракція «БЮТ-Батьківщина»),.

Також відбудеться презентація «гарячої лінії» Об’єднаної опозиції .