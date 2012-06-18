«Золото» і «cрібло» з Кирилівки привезли однокласники

09:08, 18 червня 2012
Вінниця
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З міжнародного шашкового фестивалю

У Кирилівці (Запорізька область) пройшов престижний міжнародний шашковий фестиваль. У турнірі «А» грали справжні зірки: діючий чемпіон світу серед чоловіків Сергій Білошеєв (Євпаторія) и екс-чемпіон світу Олександр Шварцман (Росія). Саме вони поділили 1–2 місця, залишивши позаду 4-разового чемпіона СРСР Аркадія Плакхіна (Білорусь) и низку інших сильних гросмейстерів і міжнародних майстрів.

У турнірі «Б» змагалися шашкісти від 13 років і молодші.  Перше місце з чудовим результатом (16 очок з 18 можливих) виборов вінничанин, учень 23-й школи-гімназії Кирило Леонов. Тренує спортсмена його батько – майстер спорту України Микола Леонов, а також заслужений тренер України Дмитро Мариненко, який працює у ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету. 

На очко менше за Кирила набрав його  однокласник Ярослав Герус, який здобув срібну медаль. Третім фінішував Іван Яшний (Мелітополь).

 

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