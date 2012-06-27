Вінниця отримала рейтинг інвестиційної привабливості invA

Незалежне повноважне Рейтингове агентство «IBI-Rating» присвоїло місту Вінниці рейтинг інвестиційної привабливості на рівні invA -.

Про це повыдомила прес-служба Рейтингового агентства «IBI-Rating»

Рейтинг інвестиційної привабливості відображає думку рейтингового агентства про привабливість міста з погляду інвестування в нього і ризиків, які пов'язані з цим інвестуванням. Цей вид рейтингу дозволяє оцінити сприятливість або несприятливість інвестиційного клімату.

Регіон з рейтингом invА характеризується високою інвестиційною привабливістю, порівняно з іншими об'єктами рейтингування. Спостерігається чутливість до впливу інвестиційних ризиків.

Присвоєний рейтинг інвестиційної привабливості міста Вінниці відображає: конкурентні переваги і значні можливості для інвестора завдяки наявності сприятливих географічних і природно-кліматичних умов; розвинену міську інженерно-транспортну інфраструктуру, яка активно оновлюється; консолідацію гілок міської влади і підтримку з боку обласної влади, активізацію дій на місцевому рівні в частині поліпшення інвестиційного клімату, спрощення дозвільних процедур, впровадження практики відкритості та прозорості при співпраці з інвесторами; наявність значного досвіду успішного співробітництва місцевих чиновників з іноземними та вітчизняними інвесторами; низьку боргове навантаження на міський бюджет; забезпеченість населення міста об'єктами соціальної сфери.

При визначенні рейтингу також враховували ряд факторів, які обмежують інвестиційну привабливість міста Вінниці: збереження високих показників зношеності інфраструктури; відсутність у місцевої влади значних важелів для надання преференцій інвесторам; нижчі, ніж у середньому по країні, показники економічного розвитку, за рахунок того, що значна частина економіки перебуває за межами офіційної статистики; помірна інвестиційна активність; недостатній розвиток власних фінансових інституцій; обмеженість можливостей міського бюджету приймати спільна участь у реалізації масштабних інвестиційних проектів; показники доходів населення нижче середніх.

Позитивний вплив на рейтинг можуть мати: удосконалення нормативної бази (зокрема - зменшення навантаження на інвесторів на стадії впровадження проекту) і успішна реалізація базових програм розвитку міста, детінізація економіки і зростання більшості показників до загальнодержавного рівня, поліпшення стану інфраструктури. Негативний вплив на рейтинг можуть мати: подальший знос інфраструктури, виявлення скарг з боку інвесторів на діяльність місцевої влади, погіршення показників ефективності діяльності підприємств і скорочення обсягів інвестицій.

Довідка. Методологію рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіону, розроблена РА «IBI-Rating», враховує як кількісні, так і якісні показники, що дозволяють врахувати індивідуальні особливості території. При визначенні рейтингової оцінки, крім показників соціально-економічного розвитку, інвестиційної активності і фінансових даних, приймаються до уваги результати інтерв'ювання представників влади на місцях, дані про реалізації базових програм розвитку регіону і поліпшення його інвестиційного клімату, плани на середньострокову перспективу.