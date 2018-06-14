Подивитись на Живий вогонь прийшли 10 тисяч вінничан

7 липня на озері в парку Дружби народів, що у мікрорайоні Вишенька у Вінниці провели IV фестиваль звичаєвої культури «Живий вогонь». Організаторами яскравого фольклорного дійства виступили Вінницький козацький полк імені Івана Богуна та благодійний фонд «Здорова нація».



Вже на вході в парк відвідувачів зустрічала величезна мапа, на якій пояснювалось, де що відбуватиметься. А майданчиків для вибору було аж 10. Просто біля входу – народна сцена, де виступав відомий бандурист Живосил Лютий та гурти «Мокоша», «Ладодзвін» та «Берегиня».



Далі вулиця, де ярмаркували народні умільці. Слідом майданчик у тіні дерев з майстер-класами з народних ремесел: з Літина привезли ткацький верстат і вчили дівчаток створювати на ньому візерунчаті тканини. Попід деревами майстриня з гончарства тільки встигала місти глину для бажаючих зліпити свого горщика. Інші дівчата сідали на землю до майстрині, що вишиває і вчились створювати узори. Жінки і дівчата з довгим волоссям займали чергу, щоб заплести собі чи доні мереживо з волосся. Бажаючих дітей розмальовували національними фарбами майстри боді-арту.



Хлопці могли позмагатися у стрільбі з луку, спробувати викувати з ковалем свою дрібничку, а справжні козаки спішили до спортивного майданчика. Там перетягували канат, попереносили мішки, штовхали гирі. Численні козацькі розваги доповнюють арм-реслінг, який зібрав найбільше учасників. А в іншій сторони в цей самий час проходив молодіжний літературно-мистецький фестиваль «Перо у серце». Словом, можна було знайти собі заняття по душі.



Над самим озером загородили майданчик, на якому були тільки чоловіки. Там проходив турнір з армреслінгу. Вперше за всі турніри з армреслінгу у Вінниці участь приймали навіть діти. У ваговій категорії до 50 кг змагались 13 учасників. Перемогу здобув 14-річний Костянтин Вознюк. У категорїї до 70 кг виступали 18 чоловіків і перше місце зайняв Олександр Корольчук. У категорію до 85 кг вийшли 10 учасників. Більшість з них – це вихованці міської школи армреслінгу.

Видовищними був бій у фіналі за перше місце. За нього боролися Андрій Осадчий і Олександр Мацишин. Судя кілька раз оголошував перерву – то лікоть зі столу зійшов, то кисть вивернули, то руку впустили, то захват не правильний. Але врешті решт все ж переміг Андрій Осадчий.



- Чоловіки займаються цим силовим спортом ще з часів Руси, коли богатирі між собою боролися. Щоб не бити один одного, так виявляли хто сильніший, - говорить переможець Андрій Осадчий, він же і заступник президента обласної федерації армреслингу у Вінницькій області. - Це неолімпійський вид спорту, бо часто бувають травми. Допускаються тільки підготовлені люди, щоб були міцні сухожилля. Сьогодні брало участь понад 50 чоловіків. У нас навіть був приз за категорію понад 100 кг, це богатирі, але з таких прийшов на свято тільки один чоловік.



Під вечір на професійну сцену вийшли відомі українські рок-групи «Мартові», «Ясон», «Ларус», а також екстравагантний рівненський гурт «От VINTA».



- Основна мета заходу - відродження української культури, традицій, які так необхідні нам, - говорить на завершення свята Вадим Кудіяров, президент благодійного фонду «Здорова нація». - Особливість сьогоднішнього фесту – яскраво виражений спортивний блок з козацькими забавами, загартуванням духу і тіла. Це тому, що ми розглядаємо спорт як профілактику негативних явищ: алкоголю, тютюнопаління, наркотиків, підліткової злочинності. Всі блоки інтерактивні, наприклад, у спортивному взяли участь 300 звичайних вінничан.

Після добували вогонь прадавнім живим способом – терли сухе палля. Закінчилось свято за північ, коли просто з води запустили небувалої краси феєрверк, А після усіх поливала водою пожежна машина. Але ще довго не розходилася молодь зі свята. І не один дівочий купальський віночок поплив річкою у пошуках щастя…



