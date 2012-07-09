В ніч на Івана Купала нечистий перекинув мотоцикла в чистому полі
10:50, 09 липня 2012Вінниця
0 0
Двоє постраждалих
6 липня о 02.00 год. на польовій дорозі між селами Студена-Брохвичі Піщанського району 22-річний водій мотоцикла «Дніпро-211», житель смт. Пішанка, не впорався з керуванням, внаслідок чого мотоцикл перекинувся.
Про це повідомив сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла та його пасажир, 20-річний місцевий житель, отримали тілесні ушкодження. Потерпілі госпіталізовані до Піщанської районної лікарні.
Міліція з'ясовує причини аварії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter