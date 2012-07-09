В ніч на Івана Купала нечистий перекинув мотоцикла в чистому полі

6 липня о 02.00 год. на польовій дорозі між селами Студена-Брохвичі Піщанського району 22-річний водій мотоцикла «Дніпро-211», житель смт. Пішанка, не впорався з керуванням, внаслідок чого мотоцикл перекинувся.

Про це повідомив сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла та його пасажир, 20-річний місцевий житель, отримали тілесні ушкодження. Потерпілі госпіталізовані до Піщанської районної лікарні.

Міліція з'ясовує причини аварії.