На Петра і Февронії православні родини зібрались на фестиваль

8 липня в освітньому центрі при Хрестовоздвиженському храмі м. Вінниці відбувся Перший сімейний фестиваль Вінницької єпархії.

Про це повідомила прес-служба Вінницької єпархії.

Фестиваль проводився в день пам'яті святих благовірних Петра і Февронії, які є покровителями православної сім'ї. Крім того, цей день Указом Президента України оголошено в Україні Днем Сім'ї. Безпосередніми організаторами Фестивалю стали православні молодіжні організації храмів Вінниці за підтримки єпархіального відділу по роботі з молоддю.

Фестиваль розпочався з молебню святим чудотворцям Петру і Февронії, який звершив митрополит Симеон. Далі владика звернувся до учасників фестивалю, а це сім'ї прихожан з різних храмів міста, а також молодь і діти, з вітальним словом. Владика підкреслив важливість популяризації та підтримки сімейних цінностей в сьогоднішньому суспільстві, в якому шлюб, сімейні відносини і особливо народження дітей стають все менш популярними.

В рамках фестивалю працювали «творчі майстерні», причому кожну годину починали роботу нові майстер-класи. Діти та їхні батьки спробували себе в чотирнадцяти нових видах творчості, таких як флористика, валяння шерстю, вироби з фанери, паперове моделювання, орігамі та багатьох інших.

Одним з майстер-класів став урок дзвону, який організувала «молодіжка» Хрестовоздвиженського храму. Цікавим був також майстер-клас від православних скаутів, які приїхали на фестиваль з Могилева-Подільського.

Також і рамках фестивалю відбувся святковий концерт в якому взяли участь сімейний ансамбль протоієрея Володимира Коржевого з Стрітенського храму, дует сестер Плонських, які представляли Хрестовоздвиженський храм і дует сестер Науменко з храму святителя Луки Кримського. Чудовими були виступи гостей з Бару: священиків Валентина Чумаченко та Ростислава Рябого.