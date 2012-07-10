Оратівська чиновниця заробила 40 тисяч «відкату» на закупівлі дров

Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу відносно заступника начальника відділу освіти Оратівської РДА за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара у великому розмірі службовою особою, поєднане з вимаганням хабара, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна) КК України.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Вказана особа була головою комітету з конкурсних торгів для забезпечення роботи щодо організації та здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

Користуючись своїм службовим становищем, вона вимагала та отримала, за сприяння у визначенні одного із товариств з обмеженою відповідальністю переможцем на конкурсних торгах під час закупівлі для навчальних закладів Оратівського району паливних дров, хабара у розмірі 40 тисяч гривень.

Чиновниця призначила зустріч на вулиці районного центру неподалік місця роботи. Передача грошей відбулась в її автомобілі ВАЗ неподалік районної адміністрації. Після того, як мічені надписом «хабар» купюри опинилися в руках освітянки, її затримали працівники міліції.



Чиновницю затримано в порядку ст. 115 КПК України.

На даний час у справі проводяться невідкладні слідчі дії.