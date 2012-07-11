280 тисячам вінничан відшкодовуватимуть вартість ліків від тиску

280 тисячам вінничанам, які хворі на гіпертонію і постійно потребують лікування, відшкодовуватимуть витрати на ліки від тиску.

Про це повідомила заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова на спільній нараді управління охорони здоров’я і курортів облдержадміністрації та державної служби з лікарських засобів у Вінницькій області з питань реалізації пілотного проекту і запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

За її словами, метою пілотного проекту є підвищення економічної доступності лікарських засобів, в першу чергу – для соціально-незахищених хворих на гіпертонічну хворобу. Основою його запровадження є використання європейського підходу щодо ціноутворення на лікарські засоби, який полягає у використанні зовнішніх порівняльних цін для внутрішнього ринку.

У рамках даного проекту планується відшкодовувати кошти 280 тисячам вінничанам, які хворі на гіпертонію і постійно потребують лікування. Таким чином, кожен з цих хворих зможе суттєво заощадити свій бюджет.

Як свідчать статистичні дані, кожний третій українець хворий на гіпертонічну хворобу, що у свою чергу являється причиною інсультів та інфарктів, які часто призводять до невиправних наслідків.

Любов Спірідонова окреслила головні завдання, що потребують негайного вирішення. Основними з них є визначення переліку хворих на гіпертонію, дотримання контролю щодо виписки рецептів, а також забезпечення поповнення бланками для виписки рецептів без жодної реклами медпрепаратів.

Ціна на препарат не повинна перевищувати ціну, встановлену Кабінетом Міністрів України (ціна виробника + 10% оптовика і + 25% реалізатора).