Шуфрич «втирав» вінничанам, що їхня зарплата зросла на 1000 гривень

Сьогодні до Вінниці завітав заступник секретаря РНБО Нестор Шуфрич.

Перед колективом трамвайно-тролейбусного управління, зустріч з яким влаштували регіоналу, Шуфрич похвалився, що при правлінні президента Віктора Януковича і Партії регіонів ВВП виріс з 913 млрд. грн. до 1 трлн. 316 млрд. грн.

«Пенсія була в 2009 році 55 доларів, а тепер знову повернулася до 105-107 доларам. Також і зарплата виросла на 1 тисячу гривень за два роки», - цитує Шуфрича Gazeta.ua.

Після цих слів робочі почали невдоволено шуміти.

«Я розумію питання в ваших очах: насправді не на 1 тисячі, а реально на 600 гривень, тому 400 з'їли вартість товарів і послуг, особливо комунальних. Але цього вимагав МВФ», - додав Шуфрич.

