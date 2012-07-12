Керівника аграрного товариства, який обікрав селян, засудили на 7 років

Набув законної сили вирок Могилів-Подільського міськрайонного суду стосовно колишнього керівника аграрного товариства у Муровано-Куриловецькому районі Вінницької області, який у 2010 році незаконно реалізував майно пайовиків.

Про це повідомляє Прес-центр СБ України.

Встановлено, що керівник новоствореного товариства, яке було організовано на базі одного з провідних комунальних сільськогосподарських підприємств області, без відома та дозволу власників паїв розпорядився неналежним йому майном громади – незаконно реалізував найбільш ліквідні будівлі і споруди приватним підприємцям.

Його дії викликали невдоволення і протидію селян, тому він поспіхом розпродав об’єкти за цінами вдвічі-втричі меншими від їх балансової вартості, а отримані 300 тисяч гривень привласнив.

Слідчі УСБУ у Вінницькій області стосовно зловмисника порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Вироком суду колишнього керівника товариства засуджено до 7 років позбавлення волі. Винесено рішення повернути незаконно продане майно власникам паїв.