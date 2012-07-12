Держгірпромнагляд залишив Немирівський цегельний завод без сировини
Заборонили видобувати суглинок
Під час перевірки ТОВ «Немирівський цегельний завод» було виявлено, що підприємство не отримало гірничий відвід на розробку родовища і здійснювало видобуток корисних копалин без дозволу та проекту розробки.
Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.
Окрім тього, підприємство не погодило з органами гірничого нагляду план розвитку гірничих робіт на 2012 рік.
Держгірпромнагляд також не влаштовує те, що на підприємстві немає маркшейдерської служби.
А відтак, теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області заборонило Немирівському цегельному заводу видобуток суглинку, який є основним компонентом для виготовлення цегли.
Наразі через недбалість керівництва підприємства без роботи залишилось понад 30 працівників.