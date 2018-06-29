Зникнення «Ниви», чотири олімпійці і світовий рекорд Добринської

2012 рік дуже насичений спортивними подіями. Це і Олімпіада в Лондоні, і футбольне Євро в Україні і Польщі, і чимало інша важливих чемпіонатів світу і Європи. Спробуємо проаналізувати досягнення вінницьких атлетів у олімпійському році, склавши своєрідний рейтинг «УНІАН-Вінниччина». А особливу увагу у матеріалі ми приділили шансам чотирьох вінницьких олімпійців.

Спортивний рейтинг «УНІАН-Вінниччина»

1. Подія року.

Безумовно, це футбольне Євро-2012. Хоча вінницькі футболісти і не грали за збірну України, один з них – Андрій Пилявський – розглядався в якості кандидата до національної команди. Ще 2 роки тому Пилявський був одним з лідерів «Ниви», а нині виступає у чемпіонаті Ізраїля.

До речі, значна частина провідних вінницьких спортивних функціонерів і тренерів вважає, що українським футболістам поки що зарано диктувати моду в європейському футболі, тому й шалені інвестиції в організацію Євро-2012 не виправдали себе.

- Якщо б в українське веслування вкладали хоча б 10 % коштів, які йдуть на футбол, всі наші провідні веслувальники були б олімпійськими чемпіонами, - закидає провідний вінницький тренер з веслування Олександр Ткачов.

2. Провал року.

Для більшості уболівальників це – ліквідація вінницької «Ниви». Команда спромоглася втриматися у першій лізі за спортивним принципом, але через фінансові негаразди знялась з чемпіонату України. Дивує, що вінницький ПФК не взяв під своє крило жоден з впливових політиків чи бізнесменів, зважаючи на осінні вибори до Верховної Ради.

3. Розчарування року.

Безбарвний виступ кращого вінницького боксера-професіонала В’ячеслава Узєлкова на початку року у Франкфурті, де наш екс-претендент на титул чемпіона світу в напівважкій вазі поступився одноголосним вирішенням суддів чемпіонові Європи (EBU) Едуардові Гуткнехту (23-1, 9 КО).

4. Звільнення року.

З посади начальника спортуправління ОДА пішов Олександр Фєнєв, на адресу якого лунало чимало нарікань. Нині фактично єдиним кандидатом на це вакантне місце є екс-рекордсмен світу з важкої атлетики вінничанин Сергій Дідик, який чудово себе проявив в якості директора МДЮСШ № 5 (школи єдиноборств).

5. Рекорд року.

Наталя Добринська на чемпіонаті світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив у Туреччині з 9 по 11 березня 2012 року, встановила світовий рекорд. До титулу олімпійської чемпіонки вінничанка додала звання чемпіонки світу в закритих приміщеннях і нової рекордсменки світу з результатом 5013 очок! Сума, яку набрала Наталя у Стамбулі, вперше в історії легкої атлетики перевищила рубіж у 5000 очок. Попередній рекорд світу (4991 очко) належав Ірині Бєловій і був встановлений двадцять років тому в Берліні.

6. Стабільність року

Інна Осипенко-Радомська, чемпіонка Олімпійських ігор в Пекіні, бронзова медалістка Олімпійських ігор в Афінах, чемпіонка світу в Познані, у 2012 році стала призеркою чемпіонату Європи. А на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное у Дніпропетровську посіла два перших місця і остаточно отримала дві ліцензії на Олімпійські ігри на дистанціях 200 і 500 метрів. Хоча тренери збірної заздалегідь планували виставити її лише на одну дистанцію.

7. Паралімпієць року.

Вінничанин Анатолій Миколюк виборов ліцензію на Параолімпійські ігри у Лондоні-2012 з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату у лютому на міжнародному турнірі в Дубаях. В Англії від представлятиме Вінницю разом з паерліфтеркою Оленою Войтко, яка була учасницею попередніх Параолімпійських ігор.

8. Нездійснена мрія року

Це стосується усіх вінницьких кандидатів на Олімпіаду-2012, які так не змогли туди потрапити, хоча і мали непогані шанси. Це, наприклад, ас кульової стрільби Олеся Щерба, боксерка Олександра Сидоренко, а також ціла чоловіча збірна України з хокею на траві, яка повністю складалася з вінничан.

9. Зірочка року.

Вихованка ДЮСШ № 6 Вінницького міського спорткомітету Надія Шпанко стала абсолютною чемпіонкою України серед дівчат до 10 років, перемігши у змаганнях зі швидких шахів, блискавичної гри та класичних шахів. Дівчинка виборола право брати участь у чемпіонаті Європи серед дівчат до 10 років, який відбудеться 16 по 26 серпня 2012 року в Чехії. До речі, на попередньому чемпіонаті Європи Надя виграла «бронзу».

10. Сильні духом.

Вінницька збірна з міні-футболу впевнено перемогла на чемпіонаті України серед хворих на цукровий діабет. А на чемпіонаті Європи «ДіаЄвро-2012», який відбувся у Києві, посіла високе 3-е місце.

Спеціальна номінація - наші олімпійські надії.

На Ігри ХХХ Олімпіади в Лондоні відправляться 245 українських олімпійців. Склад української команди був оприлюднений президентом Національного олімпійського комітету України Сергієм Бубкою. Українці змагатимуться у 28 видах спорту.

Найбільше представництво наших олімпійців у легкій атлетиці - 78 спортсменів, 24 - в академічному веслуванні, 14 - у плаванні, по 10 - у вільній боротьбі та дзюдо. Нагадаємо, що на попередніх Іграх склад української команди становив: Атланта-1996 - 230 олімпійців, Сідней-2000 - 231, Афіни-2004 - 245, Пекін-2008- 254 олімпійці.

На Олімпіаді Вінниччину представлятимуть олімпійські чемпіонки Наталя Добринська (легкоатлетичне багатоборство) і Інна Осипенко-Радомська (веслування на байдарках і каное), учасниця попередньої Олімпіади Ганна Письменська (стрибки у воду) і дебютантка Олімпійських ігор Ганна Письменська. Багато це чи мало і які шанси наших спортсменів на олімпійські медалі? Про це ми запитали провідних спортивних фахівців Вінниччини.

- У Наталії Добринської є серйозні шанси на олімпійську медаль. Адже вона діюча чемпіонка світу і рекордсменка світу, - вважає віце-президент Федерації легкої атлетики Вінницької області Василь Митурич. - Підготовка Наталі до Олімпіади-2012 була дуже продуманою. Зокрема, їй дали можливість пропустити внутрішні змагання (чемпіонат і Кубок України), аби вона набрати якомога кращу форму - зокрема, на міжнародних стартах. А ось інша наша легкоатлетка - молода і перспективна Ольга Яковенко є дебютанткою Олімпійських ігор, і навряд чи зможе втрутитись у боротьбу за медалі.

Василь Митурич нагадав, що непогані шанси потрапити на Олімпіаду мали й інші представники легкої атлетики Вінниччини.

Зокрема, ас спортивної ходьби Андрій Ковенко, спринтер Михайло Книш (обидва - учасники попередніх Ігор) і марафонець Василь Ремщук.

- Василь Ремщук здобув олімпійську ліцензію минулого року, але не зміг підтвердити її цього року через травму. Михайло Книш у складі естафетної збірної України посів 7-е місце на чемпіонаті Європи, але цього було замало, аби за рейтингом увійти до числа 16 кращих збірних світу - це слугувало перепусткою на Олімпіаду. Андрій Ковенко демонстрував непогані результати, але на внутрішніх змаганнях його випередили два українці. Утім, нас радує, що Вінниччину на Олімпіаді представлятимуть хоча б 2 наших легкоатлети, - підсумував Василь Митурич.

Провідний тренер-викладач веслування на байдарках і каное вінницької Школи вищої спортивної майстерності Олександр Ткачов не сумнівається, що Інна Осипенко-Радомська повернеться додому з медаллю.

- Можливо, і не з золотою, але хоча б і з бронзовою, - каже Олександр Ткачов. - У веслуванні трудно щось прогнозувати наперед, адже все вирішують міліметри. У Осипенко-Радомської буде багато сильних суперниць. У першу чергу - це німкені і угорки. Утім, у Інни зараз вдвічі більше шансів на медаль, ніж було на попередній Олімпіаді. Адже нині вона виступатиме одразу на двох дистанціях - 200 і 500 метрів.

Олександр Ткачов нагадав, що ще два вінницьких веслувальники мали шанс потрапити на Олімпіаду - це 19-річна Світлана Римкевич і особливо 21-річний майстер спорту міжнародного класу Віталій Голюк, який посів шосте місце на відбірному внутрішньому змаганні, у той час як перепусткою слугувало лише перше. Утім, за словами Олександра Ткачова, і 4 вінничанина на Олімпійських іграх - гарний показник. Адже місто над Бугом - не мільйонник, і відповідно у нас не має такого значного фінансування спортивної галузі, як у Києві, Львові, Харкові тощо.

Незважаючи на непогану кількість олімпійців, усі вони, окрім Ольги Яковенко, представлятимуть у Лондоні одразу 2 регіони. Зокрема, Добринська ще й Київ, Осипенко-Радомська - Київщину, Письменська - Луганськ.

- Талановиті вінницькі спортсмени шукають підтримки в інших регіонах, адже не знаходять її повною мірою на Вінниччині, - сказав Олександр Ткачов. - У першу чергу йдеться про вирішення житлового питання. Зокрема, за останні 2-3 роки лише одному вінницькому спортсмену місцева влада з великими складнощами виділила житло (асу спортивної ходьби Андрію Ковенку). А ось, коли спортуправлінням ОДА керував Федір Новік, від добивався, аби щороку найкращим спортсменам виділяли по 2 квартири.

З цією думкою погоджуються і перший тренер Анни Письменської Діана Кульбері, і голова обласного відділення НОК України Федір Новік.

- Анна Письменська хотіла б представляти лише рідну Вінницю, але обіцяну керівництвом спортуправлінням ОДА квартиру вона так і не отримала. Тому представляє ще й Луганськ, де останніми роками мешкає і тренується, - каже Діана Кульбері.

Федір Новик підтвердив, що квартиру Письменській обіцяють виділити вже 2 роки. Водночас він звернув увагу, що обласна влада і обллвідділення НОК платило чималу стипендію кандидатам на участь в Олімпіаді.