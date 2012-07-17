На залізничній станції виявили боєприпаси біля самої колії

15 липня о 20:40 на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини №16 міста Бершадь надійшло повідомлення про те, що на території залізничного вокзалу в селі Флорино виявлено чотири 122 міліметрові артилерійські снаряди, які знаходяться на відстані 17 метрів від залізничної колії.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Рух поїздів на даній ділянці було обмежено до мінімальної швидкості.

Місце виявлення вибухонебезпечних предметів огороджено, та організовано охорону працівниками міліції. Організовано безпеку життя людей, матеріальних цінностей та території залізничного вокзалу.

Загроза для руху пасажирського транспорту та пасажирів відсутня.

Для знешкодження боєприпасів направлено групу розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Територіального управління МНС області.