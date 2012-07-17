Дядько хизувався перед дівчиною і стрибнув з човна... безповоротно

16 липня о 15:30 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №14 міста Тульчин надійшло повідомлення про те, що чоловік 1964 року народження під час купання на ставку у селі Сільниця пірнув та не показався на поверхню.

Обставини події з’ясовуються.



Як повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області, того ж вечора о 19:33 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №3 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що на річці Південний Буг біля кондфабрики «ROSHEN» під час купання 43-річний чоловік пірнувши під воду не випірнув на поверхню. На місце події було направлено міську водолазну групу.



Ще один прикрий випадок стався цього ж дня о 19:45 у селі Гурівці Козятинського району.



Зі слів свідків події, 48-річний чоловік катаючись на човні з племінницею на місцевому ставку, захотів пірнути у воду. Пірнувши, зник під водою. Дівчинка почала кликати на допомогу. Місцеві жителі доставили човен з дівчинкою до берега. Обставини події встановлюються.



На даний час пошуки потерпілих продовжуються.