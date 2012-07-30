Катеринчук битву на Синіх Водах зробить «крутішою» за Куликовську?

Фракція "Наша Україна-Народна самооборона" виступила з ініціативою відсвяткувати на державному рівні 650-ю річницю звільнення території України від Золотої Орди.

Проект постанови Миколи Катеринчука "Про святкування 650-ї річниці визволення українських (росіян) земель від гніту Золотої Орди" він зареєстрував минулого тижня, проте текст документа з'явився на сайті Верховної ради в п'ятницю, пише "Комерсант Україна".

Катеринчук пропонує відзначити річницю на державному рівні, розтягнувши урочистості на три дні - з 14 по 16 вересня. У ці дні в 1362 році (за іншою версією - в 1363 році) на річці Сині Води (нинішня Вінницька область) відбулася битва, в ході якої були розгромлені монголо-татарські війська. "Він (литовський князь Ольгерд) ходив з військом до Синіх Водах, або в Поділля, і до устя Дніпра, де кочували три орди монгольські; розбивши їх, і гнався за ними аж до самої Тавриди; спустошив Херсон, позабивав більшу частину його жителів і викрав церковні скарби: з того часу, як ймовірно, спорожнів цього стародавнє місто, і татари задніпровські перебували в деякої залежності від Литви", - говориться в "Історії держави Російського" Миколи Карамзіна.

Крім урочистих заходів у Вінницькій області, депутат виступає за випуск пам'ятних монет, медалей і поштових марок. "Прийняття постанови сприятиме... прискорення європейської інтеграції України в цілому", - зазначено в пояснювальній записці до законопроекту. Яким чином, правда, не уточнюється.

Микола Катеринчук не перший, хто намагається відзначити подвиг борців із Золотою Ордою. 18 листопада 2011 року аналогічний проект постанови був зареєстрований народним депутатом Борисом Тарасюком (НУНС). Документ був розглянутий у парламентському комітеті з питань культури і духовності, однак згодом депутати відмовилися включити його до порядку денного сесії. "Сподіваюся, що проект Катеринчука не повторить долю мого. Моя пропозиція не була підтримана цим скликанням парламенту, оскільки більшість у ньому належить носіїв антидержавною суті", - розповів Тарасюк.

Якось так сталося, що місце битви на Синіх Водах якраз натеритрію округу, де, кажуть, балотуватиметься, Катеринчук. І саме перед стартом парламентської компанії нардепу приспічило встановлювати історичну справедливість.

Сам Катеринчук визнає, що ініціатива подібної постанови належить не йому: "Півроку тому, після того як не було підтримано пропозицію Бориса Тарасюка, до мене звернулися з таким проханням вчені".

Одним із згаданих вчених є член Національної спілки краєзнавців, історик Микола Дорош. Він зазначив, що депутати НУНС не єдині, кому він звертався. Аналогічні пропозиції він відправляв голові Верховної ради Володимиру Литвину, віце-спікеру Миколі томенку, а також представникам Партії регіонів - Михайлу Чечетову і Володимиру Зубанова. Проте відповіді історик не дочекався.

"Ця битва у Вінницькій області є знаковою і в історії України, і в історії Європи в цілому, - пояснив Микола Дорош. - Нам треба піти від нав'язаного факту, що в розгромі монголо-татарських військ вирішальну роль зіграла Куликовська битва 1380 року. Саме після перемоги в 1362 році Україна пішла по європейському шляху розвитку".

У Партії регіонів висловили протест щодо ідеї відзначити 650-ю річницю перемоги над ярмом. Відповідний проект постанови перший заступник голови фракції Партії регіонів Михайло Чечетов назвав "черговою спробою вбити клин ворожнечі між Росією і Україною".

"Автори документа стверджують, що перемоги над монголо-татарами нам вдалося досягти без росіян! Вони не хочуть визнати нашу спільну з білорусами і росіянами перемогу і хочуть ще раз нас посварити! Але у них це не вийде!" - заявив Чечетов, підкресливши, що у Верховній раді ініціатива Миколи Катеринчука не буде підтримана.