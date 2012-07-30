У центрі Вінниці вилучено велику партію лівого спирту та цигарок

Майже 55 тисяч пачок цигарок престижних брендів з марками акцизного податку, що мають явні ознаки підробки, а також близько 7 тонн спирту виявлено в одному зі складських приміщень майже у центрі Вінниці.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Кримінальну знахідку викрили працівники управління по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів податкової міліції Вінниччини спільно зі співробітниками Управління СБУ в області.

Реалізація оперативних матеріалів почалася з затримання вантажного мікроавтобуса, що саме доправив до складу майже півтори тонни спирту. Від сторонніх очей товар був прихований порожніми картонними ящиками.

В ході огляду приміщення правоохоронці виявили більше 100 коробів (всього майже 55 тисяч пачок) цигарок з марками акцизного податку, що мають візуальні ознаки підробки, а також рідину з характерним запахом спирту у пластикових ємностях по 1 тисячі та 235 літрів.

Уся нелегальна продукція на загальну суму понад 1 млн. грн. вилучена, вирішується питання про порушення кримінальних справ за ст. 204 та 216 КК України – незаконний обіг підакцизних товарів та виготовлення і збут підроблених марок акцизного податку.

Наразі правоохоронці встановлюють канали надходження нелегального товару до Вінниці та причетних до цього осіб.





