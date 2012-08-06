Про небезпечні й шкідливі умови праці робітників попередити забули

Під час перевірки ТОВ «Рітон», що у селі Сутиски Тиврівського району було виявлено майже півсотні порушень нормативно-правових актів з охорони праці та заборонено експлуатацію 11 одиниць обладнання та техніки, роботи на яких могли призвести до травмування працівників.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

П’ять подовжньо-розпилювальних верстати не було забезпечені розклинюючими ножами та не обладнані захисними огорожами рухомих частин пасових передач. Не було захисної огорожі і на заточувальному верстаті.

У виробничому приміщенні експлуатувалася вантажно-підіймальна кран-балка з відсутнім кінцевим вимикачем підіймання вантажу. Три крани-маніпулятори, які встановлені на автомобілях, не зареєстровані в територіальному управлінні Держгірпромнагляду. Для забезпечення безпечного виконання робіт кранами-маніпуляторами на підприємстві не розроблені технологічні карти вантажно-розвантажувальних робіт.

Крім того, роботодавець не створив на підприємстві служби охорони праці, не розроблено положення про навчання з питань охорони праці, не створена постійно діюча комісія для перевірки знань працівників з питань охорони праці. При укладені трудового договору з працівниками власник не інформував їх під розписку про небезпечні і шкідливі умови праці.

Працівники не забезпечені випробуваними засобами електрозахисту. Не проведено випробовування стану опору ізоляції електроінструменту та кабелів-подовжувачів.

А відтак, керівника підприємства притягнуто до адміністративної відповідальності та видано припис з переліком порушень, які необхідно усунути.