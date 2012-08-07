Чиновники від екології проморгали незаконне утворення відходів
10:00, 07 серпня 2012Вінниця
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І використання вод
Прокуратурою Вінницької області внесено подання начальнику Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, службовими особами якої не забезпечено здійснення належного державного контролю у сфері поводження з відходами.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Зокрема, у Калинівському районі рядом суб'єктів господарювання понад річний термін здійснюється господарська діяльність, пов’язана з утворенням відходів, забором поверхневих та підземних вод, без відповідних дозвільних документів.
Проте, перевірки щодо додержання ними вимог природоохоронного законодавства не проводились.
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