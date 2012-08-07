Чиновники від екології проморгали незаконне утворення відходів

Прокуратурою Вінницької області внесено подання начальнику Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, службовими особами якої не забезпечено здійснення належного державного контролю у сфері поводження з відходами.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Зокрема, у Калинівському районі рядом суб'єктів господарювання понад річний термін здійснюється господарська діяльність, пов’язана з утворенням відходів, забором поверхневих та підземних вод, без відповідних дозвільних документів.

Проте, перевірки щодо додержання ними вимог природоохоронного законодавства не проводились.



