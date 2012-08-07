Джига: область розбагатіє на дитсадки і шкільні автобуси

За словами голови облдержадміністрації Миколи Джиги, до кінця 2012 року в області планується відкрити 25 ДНЗ, що дасть можливість повністю ліквідувати черги до дитячих садочків.

Про це повідомило офіційне Інтренет-представництво Вінницької ОДА,

Спостерігаються також позитивні результати і в підготовці загальноосвітніх закладів області до нового навчального року. Як відзначив Микола Джига на проведення робіт по капітальних та поточних ремонтах ЗОШ з обласного бюджету профінансовано 15 млн. грн. За даними управління освіти та науки облдержадміністрації найбільший об’єм робіт виконано у Тульчинському (2,4 млн. грн.), Бершадському (1,6 млн. грн.), Гайсинському (0,8 млн. грн.), Шаргородському (0,7 млн. грн.) районах.

Покращилася ситуація і з наявністю в школах внутрішніх вбиралень. Станом 01.01.2012 р. в області налічувалось 442 загальноосвітніх заклади, де відсутні внутрішні вбиральні. Протягом 2012 р. обладнано вбиральні у 127 навчальних закладах. На даний час роботи проводяться ще у 148 закладах.

В області проточною холодною та гарячою водою забезпечено 904 загальноосвітні навчальні заклади. Лише у 56 навчальних закладах відсутня проточна вода у зв’язку з особливостями рельєфного розташування.

В результаті впровадження енергозберігаючих заходів 11 котелень загальноосвітніх навчальних закладів переведено на альтернативні види палива (Іллінецький – 1, Калинівський – 1, Липовецький – 2, Тиврівський – 1, Томашпільський – 2, Тростянецький – 1, Хмільницький – 2, Ямпільський – 1) та 3 котельні дошкільних навчальних закладів (Іллінецький – 1, Чернівецький – 1, Ямпільський – 1).

Замінено вікон на енергозберігаючі 1277 шт. у 96 загальноосвітніх навчальних закладах та 689 шт. у 83 дошкільних закладах. Проведено реконструкцію системи опалення у 20 школах та у 9 дитячих садках. Утеплено фасади 3-х шкіл. Утеплено покрівлі 2 загальноосвітніх закладів, 1 дошкільного закладу.

Ще одним позитивним моментом в освітянській галузі за словами голови облдержадміністрації Миколи Джиги є те, що найближчим часом область очікує 33 шкільних автобуси, що значно покращить ситуацію з підвезенням учнів до навчальних закладів.