Рятувальники зняли з матраца шістьох вінничан, які плавали по Дністру

Шістьох жителів Вінниці, які на надувному матраці не могли самостійно вибратися на берег Дністра, довелося витягувати на берег рятувальникам, повідомили в прес-службі МНС.

О 15 год. 10 хв. 7 серпня біля с. Рудківці Новоушицького району (Хмельницька область) під час патрулювання річки Дністер було виявлено людей, які, перебуваючи на надувному матраці, не могли самостійно дістатися до берега.

Через великі хвилі матрац відносило у напрямку затоки на відстані близько 1 км від берега.

О 15 год. 20 хв. відділенням з матраца знято 6 осіб (жителі р. Вінниця) і в задовільному стані доставлені до берега.