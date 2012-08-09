Підозрюваний в причетності до розкрадання в «Родовід Банку» балотується в №13 окрузі

Народний депутат Олександр Шепелєв, підозрюваний Службою безпеки України в причетності до розкрадання коштів Родовід Банку, який, втім, спростовує всі подібні звинувачення, буде балотуватися у Верховну Раду нового скликання по одномандатному округу №13 у Вінницькій області, - повідомляє Інтерфакс-Україна».



Яке йдеться у постанові Центральної виборчої комісії (ЦВК) від 6 серпня, оприлюдненій в середу, депутат вже зареєстрований як кандидата.

У квітні цього року начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев'янко заявив про порушення в лютому 2011 року кримінальної справи проти О.шепелева. Відомство підозрює депутата в причетності до розкрадання коштів Родовід Банку на суму понад 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315,3 млн. грн.. у березні-травні 2009 року.

В той же час А.Шепелев категорично спростував всі підозри і звинувачення на свою адресу і припустив, що звинувачення на його адресу могли бути спробою дати новий інформаційний привід, щоб відвернути увагу засобів масової інформації від яка з'явилася в пресі інформації, що бізнесмен П.Борулько звинувачує окремих працівників СБУ у здирництві.

Депутат також заявив, що не збирається залишати Україну.