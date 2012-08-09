В області запрацювали 354 фахівці з соціальної роботи

У Вінницькій області прийнято на роботу до на посади фахівців із соціальної роботи 354 особи, з них - 311 пройшли відповідне навчання.

Про це повідомило офіційне Інтернет - представництво Вінницької ОДА.

Районними та міськими соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вінницької області вже здійснено територіальний розподіл посад фахівців у районі/місті та заходи щодо визначення місцезнаходження їх робочого місця; проведено підбір осіб на посади фахівців із соціальної роботи у відповідності до затверджених кваліфікаційних вимог професії; здійснюються заходи щодо облаштування робочого місця фахівців із соціальної роботи.

Вінницьким обласним ЦСССДМ проводяться навчання новоприйнятих фахівців із соціальної роботи за Програмою підготовки до соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Фахівцями із соціальної роботи проінспектовано 1775 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, надано 7968 соціальних послуг. Станом на 30.07.2012 року під соціальним супроводом фахівців із соціальної роботи перебуває 138 сімей.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, з метою повного охоплення увагою держави громадян, яким необхідна допомога, надання соціальних послуг найуразливішим категоріям населення, раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» виділена додаткова дотація місцевим бюджетам у сумі 380,9 млн. грн, в т.ч. Вінницькій області – 12,052 млн. грн.

Додаткова дотація спрямовується на введення в Україні 12 тисяч (у Вінницькій області – 380) посад фахівців із соціальної роботи шляхом введення додатково до структури та штатних розписів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідних посад, не віднесених до категорії державних службовців.

Для надання адресних соціальних послуг сільському населенню за місцем проживання, вчасного виявлення, оцінки потреб, здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, робочі місця центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створюються безпосередньо в сільських та селищних територіальних громадах.