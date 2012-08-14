Велосипедисти з чотирьох регіонів змагались за нагороди олімпійського призера

За підтримки обласного відділення НОК України пройшла відкрита першість Вінниці на призи заслуженого майстра спорту призера Олімпійських ігор-2000 Сергія Чернявського. Змагання зібрали понад 50 учасників з чотирьох областей: Вінницької, Хмільницької, Запорізької і Житомирської. Окремим був залік серед юнаків і дівчат двох вікових категорій: 1996–1997 р.н. і 1998-1999 р.н.

10 серпня в районі пгт. Стрижавка розпочався 1-й етап змагань – індивідуальна гонка на 10 км з роздільним стартом (кожної хвилини стартує новий учасник). Половина траси у напрямку Житомира (від повороту на с. Сосонка до с. Дорожнє) була віддана професіоналам шосейного велоспорту.

Другий етап пройшов 11 серпня біля аеропорту "Гавришівка". Перед початком змагань переможців першого етапу нагородили грамотами, призами і відмінними медалями з символікою міста. У груповій гонці стартували учасники різних вікових категорій. Старшим треба було проїхати чотири кола від аеропорту до повороту на с. Лука-Мелешківська (88 км), молодшим – два.

3-й етап проходив 12 серпня вже у самому місті. Для проведення перегонів перекрили проспект Юності від вул. Келецкої до садиби Пирогова. На кожному колі (у старших категоріях – кожного другого кола) розігрувався фініш, на якому спортсмени заробляли очки до своїх попередніх досягнень на перших двох етапах. Загалом треба було подолати 15 таких кіл.

На фініші учасників нагороджували спонсори і голова обласного відділення НОК України Федір Новік. Найкращі результати за підсумком трьох етапів показали провідні вінницькі велосипедисти, вихованці ДЮСШ № 2 міського спорткомітету і обласної ДЮСШ «Колос».

Це, зокрема, син олімпійського призера Андрій Чернявський (1-е місце у груповій гонці і 3-і місця у гонках по місту і роздільних стартах), Іван Шевчук (1-е місце у роздільній, 2-е у груповій і 4-е – в міській гонках) і Юлія Скорищенко (перемоги в усіх трьох стартах). До речі, усі троє цих спортсменів є чемпіонами України серед юнаків.