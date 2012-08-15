Набережна та Фонтан «ROSHEN» - найкращі інженерні споруди

Реконструкція лівобережної ділянки набережної, що розташована у Вінниці нижче мосту по вул. Соборній із встановленням світломузичного фонтану в акваторії річки Південний Буг у всеукраїнському конкурсі на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України у 2011 році стали найкращими в Україні.

За словами керівника відділу контролю за виробництвом будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, будівництвом автомобільних доріг та ринкового нагляду Держархівбудінспекції Віктора Собко Набережна та Фонтан ROSHEN стали переможцями у номінації «інженерні споруди та об’єкти транспортної інфраструктури».

По цій категорії на конкурс було подано 8 об’єктів, зокрема, окрім вінницького об’єкту, ще аеропорт м. Сімферополь, автомобільні дороги, транспортні розв’язки, Митницькі переходи. Загалом участь у конкурсі взяли 58 об’єктів з 21 регіону України в 9 номінаціях.

Склад журі з провідних науковців, архітекторів, будівельників очолив заступник міністра міністерства регіонального розвитку і будівництва та ЖКГ України Дмитро Ісаєнко.

Під час розгляду робіт до уваги брались вартісні показники, актуальність, якість виконання, архітектурна виразність, технологічні новинки, актуальність та соціальне значення для регіону.

За перші місця переможці конкурсу отримали дипломи першого ступеню, а замовники - пам’ятні коштовні призи. Об’єкти, які журі визнали кращими, експонуватимуться на виставці у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та в офіційних виданнях і сайтах Мінрегіону та Держархбудінспекції України.

Довідка. Найбільший у Європі світломузичний Фонтан із єдиною у світі системою занурення під воду та реконструйована Набережна «ROSHEN» були відкриті 4 вересня 2011 року.

Під час реконструкції Набережної «ROSHEN» було проведено розширення нижнього та верхнього променадів з 15845 до 16493 кв. м. Проведено розчищення русел річок Вінничка та Південний Буг, а також аванкамери насосної станції. На території ділянок двох скверів влаштовано пішохідні доріжки, встановлено дитячий майданчик з спеціальним антитравмовим покриттям.

Для забезпечення зручних зв’язків між прогулянковою алеєю та територією, що знаходиться нижче рівня верхнього променаду влаштовано різноманітні типи сходинкових маршів, а також пандуси для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Після реалізації проекту відбулася стабілізація берегової лінії, відновлення та розширення акваторії. Відновлення нижнього променаду надало можливість поліпшення умов відпочинку біля води. «Фонтан» розташований в руслі річки Південний Буг й має довжину 140 метрів і висоту струменя до 60 м. Встановлення світломузичного фонтану, з можливістю відео проектування, найбільшого в Європі, надає можливість отримати незабутні емоційні враження від світло-відео-музичних шоу.

