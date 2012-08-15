«Перші особи» шістнадцятого округу зареєстровані офіційно

ЦВК офіційно зареєструвала кандидатами у народні депутати по виборчому округу №16 Олексія Порошенка та Оксану Калетнік.

Саме між ними, як вважають політологи, розгорнеться головна боротьба за мандат у ВР. Обидва кандидати - само висуванці, мають солідний запас міцності.

Олексій Порошенко – Герой України, знаний в області аграрник, шанований в районах, де керує сільськими підприємствами «Укпромінвесту».

Киянка Оксана Калентік набирає бали завдяки потужній діяльності очолюваного нею благодійного фонду «Батьківська земля» і, не в останню чергу, на її користь працює (до речі, змінене під вибори на дівоче) прізвище Калетнік, «розкручене» рідним дядечком нардепом-регіоналом Григорієм Калетніком.

До речі, про родичів-віпів: син Олексія Порошенка міністр економіки Петро Олексійович та вже згаданий Григорій Калетнік також балотуються до ВР. Перший в окрузі №12, другий – в окрузі №18. Обидва також самовисуванці.

Отож, йти до ради нині модно родинами.

Повертаючись до округу №16, варто зазначити, що для О. Порошенка і для О. Калетнік найбільш складним у плані проведення кампанії може виявитись Могилів-Подільський район – дуже вже специфічний.

Тим більше, що там і своїх висуванців вистачає. Зокрема, кандидатом в депутати ЦВК зареєструвала тамтешнього голову Наглядової ради ВАТ "Могилів-Подільський консервний завод" Олега Лантуха, людину в районі далеко не останню.

Цікаво, що буде головною стратагемою кандидатів у цій місцевості, - запропонують якісь суперідеї та гасла, чи це все-таки спостерігатимемо змагання гаманців?