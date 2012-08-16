Екопоселенці вирощують картоплю під соломою і женяться з компотом

У селі Салинці Немирівського району на «кутку», який ту називають Коржі, мешкають екопоселенці, - молоді люди з Запоріжжя, Донецька і Миколаєва.

Як повідомляє сайт Немирівської РДА, троє з них одружені, мають дітей. Найстарша дитина ходить у школу в село Зяньківці.

Екопоселенці потрохи налагодили свій побут. Сільська рада виділила їм транспорт, і вони прибрали навколишню територію.

Мають намір створити родові садиби, просять, щоб суцільною ділянкою кожному з них виділили по 2 га землі. Екопоселенці – люди освічені, майстровиті. Є серед них програміст, є ветлікар, який працює у фірмі «Немирівський КХП».



«Не знаєте ви, що таке місто», - кажуть екопоселенці місцевим жителям, свідомо промінявши великі промислові міста на селянські краєвиди.

Спосіб життя, який ведуть місцеві жителі, їм не завжди зрозумілий. Сміючись, кажуть: «Навіщо стільки варення наварюєте, коли його не з’їдаєте, а потім роздаєте»?



Наввіть картоплю екопоселенці садять по-своєму. У землю її не закопують, а лише прикривають соломою, з-під якої потім дістають урожай.

Алкогольних напоїв не п’ють. Навіть коли молода пара прийшла в сільську раду розписатися, принесли з собою в сільську раду замість звичного у таких випадках шампанського у пляшках компот.



У будинку культури для жителів села провели концерт, представили етномузику, співали барди. З Артемівська приїхали співаки – брати Золотухіни.

