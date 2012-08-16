"Енергоінвест" запустив першу чергу Гальжбіївської геліолектростанції

ТОВ "Енергоінвест" ввело в експлуатацію першу чергу Гальжбіївської сонячної електростанції (Вінницька обл.) потужністю 267,9 кВт.

Про це повідомив керівник управління ліцензування Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), Юрій Антонюк в ході засіданні регулятора.

За його словами, в цілому станція буде складатися з п'яти черг загальною потужністю 1 МВт 446,66 кВт.

Будівництво станції планується завершити до 2013 року.

НКРЕ встановила "зелений" тариф на електроенергію, вироблену першою чергою сонячної електростанції, і скоригувала загальну встановлену потужність генеруючого обладнання "Енергоінвесту" до 14 МВт 463,18 кВт.

Як повідомлялося, раніше "Енергоінвест" побудував у Вінницькій області Слобода-Бушанську сонячну електростанцію потужністю 1,875 МВт.

"Енергоінвест" експлуатує 12 малих гідроелектростанцій у Вінницькій, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях і Слобода-Бушанську сонячну електростанцію.

