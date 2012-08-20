Вінницьким СБУшникам підженуть дві Skoda з повним «фаршем»

Служба безпеки України у Вінницькій області купить собі два автомобіля Skoda за 360 тис. гривень

Про це йдеться в «Віснику державних закупівель».

Так, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області в ході відкритих торгів вибрало ТОВ «ТД «Євромоторс» для постачання двох автомобілів Skoda Octavia, або їх аналогів на суму 364 тис. 200 грн.

Відповідно до конкурсної документації, автомобілі повинні бути обладнані центральним замком, електропідйомниками стекол передніх і задніх дверей, клімат-контролем, аудіосистемою на 4 динаміка, радіо з МП-3 плеєром, протитуманними фарами з гідрокоректором і дисками коліс.

В автомобіля також повинні бути подушки безпеки всіх пасажирів і системи: АВS, EBV, MSR, ASR, HBA+MBA.

На автомобілі поширюється дворічна гарантія без обмеження пробігу.

Кінцевий термін підписання договору призначений на 13 вересня, строки поставки: серпень-вересень 2012 року.

