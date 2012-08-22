У спортивному фотоконкурсі змагались навіть дошкільнята і пенсіонери

Міський конкурс фотографій “Спортивна Вінниця-2012” тривав з 15 березня по 15 серпня. Його організаторами виступили спорткомітет Вінницької міської ради, обласний краєзнавчий музей, ТРЦ “Мегамолл” та інші спонсори. На розгляд конкурсної комісії надійшло близько 200 робіт. Журі обрало серед них 66 найкращих, які вже з сьогоднішнього дня, 22 серпня, до 3 вересня експонуватимуться на 1-у поверсі ТРЦ “Мегамолл”.

– За найкращі, на ваш погляд, роботи можна буде проголосувати. Для цього поруч з виставкою ми встановимо урну для голосування. На кожному фото вже є свій номер, – повідомив на прес-конференції, яка відбулась 22 серпня у ТРЦ “Мегамолл”, керівник відділу маркетингу цього торговельно-розважального центру Антон Болотюк.

Підбиття підсумків і нагородження переможців відбудеться на День міста і День фізичної культури 8 вересня. Після завершення конкурсу з 10 по 30 вересня виставка експонуватиметься у обласному краєзнавчому музеї.

– Окремо буде визначено трьох переможців, які отримають премії і подяки з рук міського голови Володимира Гройсмана перед Днем фізкультури і спорту, – повідомив голова міського спорткомітету Сергій Краєвський. – Але грошові премії, подяки від спорткомітету та призи від спонсорів будуть вручені призерам у різних номінаціях, які ми поки що остаточно не визначили. Це, наприклад, аматорські та професійні роботи, діти і спорт, спортивні новинки (стрітворкаут тощо).

Як повідомив, Сергій Краєвський, у конкурсі взяли участь представники усіх вікових категорій і обох статей. Найменшому учаснику – 6 років, найстаршому – 75.

Мистецтвознавець обласного краєзнавчого музею, завідуюча сектором виставкової роботи Тетяна Журунова зазначила, що серед конкурсних робіт чимало мають історичну цінність. Зокрема, фотографії 70-80 років. Тому вона пропонує проводити аналогічні міські фотоконкурси щорічно. Тетяна Журунова вважає, з кожним роком вони збиратимуть все більше учасників і прихильників.