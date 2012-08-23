Розшукують вінничанина, що хотів дати хабара службовцю міськради

22 серпня в Центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» було зафіксовано спробу дачі хабара.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради

Працівник центру, якому відвідувач кинув на стіл щось, загорнуте в аркуш паперу, негайно повідомив про це своє керівництво. А те, в свою чергу, одразу викликали представників правоохоронних органів, які оформили справу відповідно до всіх вимог законодавства.

У першій половині дня в «Прозорому офісі» стався інцидент між відвідувачем і працівником центру, який приймає та видає документи, що пов’язані із питаннями житлово-комунального господарства. Суть претензій полягала у тому, що документів, які мали надійти в офіс для видачі протягом цього дня, ще не було у працівника на руках. Але, враховуючи, що уже прийшов відвідувач, він оперативно вирішив це питання і зробив усе, щоб вчасно віддати йому документи.

Здавалось, що конфлікт вичерпано. Але чоловік, який вже отримав на руки документи, не вийшов із приміщення. Він вивчав їх зміст поруч із кабінетом керівника «Прозорого офісу», після чого піднявся, підійшов до стола працівника, який видав документи, кинув йому на стіл згорнутий аркуш паперу і пішов з приміщення. На звернення «заберіть свої речі» він не реагував.

Реакція працівника «Прозорого офісу» відповідала вимогам інструкції, розповів заступник міського голови Володимир Слишинський.

«У зв’язку з тим, що у нас відпрацьована спеціальна антикорупційна політика і є механізм, як потрібно діяти в тих випадках, коли є спроба дати хабар, працівник поступив відповідно до всіх інструкцій – повідомив вищестояще керівництво, яке в свою чергу викликало представників органів внутрішніх справ, які і розпакували згорнутий аркуш паперу, всередині якого знаходились гроші. На разі вони проводять оперативну роботу, – говорить Володимир Слишинський. – Серед принципів, які сповідують у своїй роботі міська рада та її виконавчі органи, - одними з головних є саме мінімізація ризиків корупційних діянь та хабарництва. Тому хотів би нагадати усім відвідувачам «Прозорого офісу», що у цьому приміщенні цілодобово ведеться відео- та аудіоспостереження. По кожній дозвільній процедурі відпрацьовані алгоритми проходження документів, за якими підготовка документів до видачі відвідувачам відбувається у чіткі визначені терміни, на які працівники виконавчих органів міської ради та «Прозорого офісу» вплинути не можуть жодним чином. Сьогоднішній випадок – це яскравий приклад того, як не потрібно робити, і які наслідки від подібної поведінки можуть бути. Тому ми звертаємось до усіх відвідувачів нашого центру не робити протизаконних кроків, аби не компрометувати в першу чергу себе».

Більш детальну кваліфікацію діям відвідувача «Прозорого офісу» дадуть працівники правоохоронних органів. Вони отримали всю необхідну інформацію про чоловіка, який намагався дати хабар, опитавши свідків та одержавши відеозапис з камер спостереження. В юридичній термінології дії відвідувача офісу кваліфікуються як замах на дачу хабара.