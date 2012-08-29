Старенького «звільнили» з зачиненої квартири після смерті
15:00, 29 серпня 2012Вінниця
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Викликали рятувальників
28 серпня о 17:04 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №8 м. Жмеринка Вінницької області від чергового міліції надійшло повідомлення про те, що у одному з житлових будинків чоловік тривалий час не виходить на зв'язок, а сама оселя зачинена.
Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, до місця виклику було направлено відділення рятувальників, які за допомогою шансового інструменту відкрили двері у квартиру.
60-річного власника правоохоронці виявили мертвим в одній із кімнат.
Причину смерті встановлює слідчо-оперативна група Жмеринського РВ УМВС.
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