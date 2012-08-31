Новий держстандарт з іноземної мови у Вінниці діє… вже три роки
10:20, 31 серпня 2012Вінниця
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«Спілкуймося англійською»
Вже три роки вінницькі діти з першого класу розпочинають знайомитись з іноземною мовою.
Цьогоріч на рівні держави теж прийнято рішення ввести в начальну програму вивчення англійської мови з першого класу. Школи Вінниці вже готові до цього і лише продовжать розпочату справу.
Окрім цього, в школах міста вже другий рік поспіль буде реалізовуватись проект «Спілкуймося англійською», в рамках якого діти розмовляють лише іноземною мовою під час гурткових занять.
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