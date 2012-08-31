Новий держстандарт з іноземної мови у Вінниці діє… вже три роки

Вже три роки вінницькі діти з першого класу розпочинають знайомитись з іноземною мовою.

Цьогоріч на рівні держави теж прийнято рішення ввести в начальну програму вивчення англійської мови з першого класу. Школи Вінниці вже готові до цього і лише продовжать розпочату справу.

Окрім цього, в школах міста вже другий рік поспіль буде реалізовуватись проект «Спілкуймося англійською», в рамках якого діти розмовляють лише іноземною мовою під час гурткових занять.