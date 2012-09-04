Жеребнюк позатуляв банери конкурента своїми «розтяжками»
10:40, 04 вересня 2012Вінниця
0 0
Щоб не преплутали?
У 14-му виборчому окрузі (місто Жмеринка, Барський, Жмеринський, Літинський, Тиврівський райони) у місті Бар за організації кандидата в депутати Віктора Жеребнюка на центральній площі міста – майдані Св. Миколая - відбувся концерт до Дня знань, - повідомила Громадянська мережа «Опора».
За даними спостерігачів ГМ, під час проведення концерту і святкових заходів у місті висіли банери кандидата у депутати Василя Онопенка (самовисування), які були розташовані задовго до події.
На період проведення заходу(очевидно, аби виборці не переплутали, «чия рука годує») онопенківську політичну рекламу позатуляли розтяжками та банерами Віктора Жеребнюка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter