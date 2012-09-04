Жеребнюк позатуляв банери конкурента своїми «розтяжками»

У 14-му виборчому окрузі (місто Жмеринка, Барський, Жмеринський, Літинський, Тиврівський райони) у місті Бар за організації кандидата в депутати Віктора Жеребнюка на центральній площі міста – майдані Св. Миколая - відбувся концерт до Дня знань, - повідомила Громадянська мережа «Опора».

За даними спостерігачів ГМ, під час проведення концерту і святкових заходів у місті висіли банери кандидата у депутати Василя Онопенка (самовисування), які були розташовані задовго до події.

На період проведення заходу(очевидно, аби виборці не переплутали, «чия рука годує») онопенківську політичну рекламу позатуляли розтяжками та банерами Віктора Жеребнюка.