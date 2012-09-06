На фіктивній купівлі комплектуючих «сховали» 2 мільйони

Співробітниками відділу податкової міліції Козятинського району на території обслуговування викрито фірму, яка через використання кримінальних схем приховала від сплати понад 2,2 млн. грн. податків на прибуток та на додану вартість.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Для виготовлення електродвигунів, генераторів та трансформаторів приватне підприємство закуповувало обладнання у більше ніж десятка кримських фірм, усі, як з’ясувалося в ході оперативного відпрацювання, мають ознаки фіктивності.

Таким чином, купуючи товар за завищеними цінами, зловмисники формували власні валові витрати, ховаючи кошти від оподаткування. В той час, як насправді обладнання закуповувалося значно дешевше і за готівку.

Відносно директора фірми порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.